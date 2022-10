Newyorške borze končale v zelenem

New York, 18. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje zaradi dobrih poslovnih rezultatov že drugič zapored sklenili v zelenem. Med podjetji, ki so poročala o rezultatih nad pričakovanji, sta bila Goldman Sachs in Johnson & Johnson, medtem ko je Lockheed Martin zrasel za skoraj devet odstotkov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.