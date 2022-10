Evropski poslanci opozorili na nedopustnost nadzora v schengenskem območju

Strasbourg, 18. oktobra - Evropski parlament je na plenarnem zasedanju v Strasbourgu popoldne razpravljal o dopustnosti ohranitve nadzora na notranjih mejah v območju schengna glede na sodbo Sodišča EU. Evroposlanci, med njimi Matjaž Nemec (S&D/SD) in Irena Joveva (Renew), so v razpravi opozorili, da nadaljevanje nadzora ni dopustno, in ga je treba odpraviti.