Izidi teniških turnirjev (3)
Ljubljana, 18. oktobra - Izidi teniških turnirjev (3).
* Stockholm, ATP 250 (725.540 evrov):
- 1. krog:
Alex De Minaur (Avs/5) - Benjamin Bonzi (Fra) 6:3, 6:1;
Antoine Bellier (Švi) - Aleksander Ševčenko (Rus) 6:4, 6:2;
Emil Ruusuvuori (Fin) - Joao Sousa (Por) 6:3, 6:2;
Jiri Lehecka (Češ) - Grigor Dimitrov (Bol/6) 6:4, 1:6, 7:6 (5);
Mikael Ymer (Šve) - Quentin Halys (Fra) 5:7, 6:4, 6:3;
* Neapelj, ATP 250 (612.000 evrov):
- 1. krog:
Pedro Cachin (Arg) - Adrian Mannarino (Fra/8) 6:1, 3:6, 6:4;
Taro Daniel (Jap) - Pedro Martinez (Špa) 6:3, 6:3;
Daniel Elahi Galan (Kol) - Bernabe Zapata Miralles (Špa) 6:4, 6:4;
Miomir Kecmanović (Srb/5) - Flavio Cobolli (Ita) 6:1, 6:2;
Nuno Borges (Por) - Albert Ramos (Špa/7) 7:5, 7:6 (5);
* Antwerpen, ATP 250 (725.540 evrov):
- 1. krog:
Jaume Munar (Špa) - Tim van Rijthoven (Niz) 6:7 (7), 6:4, 7:6 (4);
Constant Lestienne (Fra) - Jesper De Jong (Niz) 6:3, 6:4;
Yošihito Nišioka (Jap/8) - Luca Van Assche (Fra) 5:7, 6:2, 7:6 (1);
Francisco Cerundolo (Arg/6) - Marc-Andrea Huesler (Švi) 5:7, 7:6 (3), 6:3;
Dominic Stricker (Švi) - Botic van de Zandschulp (Niz/7) 6:2, 6:4;
* Guadalajara, WTA 1000 (2.527.250 dolarjev):
- 1. krog:
Viktorija Azarenka (Blr) - Jelina Avanesjan (Rus) 6:4, 6:2;
Zhu Lin (Kit) - Alize Cornet (Fra) 3:6, 6:3, 6:4;
Ljudmila Samsonova (Rus) - Kaia Kanepi (Est) 6:1, 7:5;
Rebecca Marino (Kan) - Ann Li (ZDA) 6:2, 7:6 (2);
Bianca Andreescu (Kan) - Jil Teichmann (Švi) 6:2, 6:4;
Marta Kostjuk (Ukr) - Aljaksandra Sasnovič (Blr) 6:1, 6:3.
Elise Mertens (Bel) - Asia Muhammad (ZDA) 6:3, 6:2;
Petra Kvitova (Češ/16) - Bernarda Pera (ZDA) 6:3, 7:5;
Belinda Benčič (Švi/10) - Leylah Fernandez (Kan) 7:5, 6:7 (10), 6:3;
Sloane Stephens (ZDA) - Linda Fruhvirtova (Češ) 6:0, 6:2;
Maria Camila Osorio (Kol) - Jekaterina Aleksandrova (Rus/15) 6:4, 7:6 (8).