V Mirnu dograjevanje kanalizacijskega omrežja

Miren, 18. oktobra - V nekaj tednih naj bi bilo zgrajeno manjkajoče kanalizacijsko omrežje v Mirnu v okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - Občina Miren-Kostanjevica. Na odsekih, ki so bili že zgrajeni, poteka priključevanje uporabnikov na kanalizacijsko omrežje, celotna investicija pa bo končana do konca letošnjega leta.