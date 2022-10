Evropske borze v plusu, nafta dražja, evro višje

London/Frankfurt/Pariz, 18. oktobra - Indeksi na evropskih borzah so današnje trgovanje sklenili z rastjo. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so vlagatelje v dobro voljo spravili predvsem spodbudni poslovni rezultati, ki jih v teh dneh objavljajo ameriška podjetja in banke. Nafta se je podražila, prav tako je v primerjavi z dolarjem rahlo pridobil evro.