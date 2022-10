Radio Ognjišče na območju Bohinja po mnenju agencije ne spoštuje odločbe o dodelitvi frekvence

Ljubljana, 18. oktobra - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve glede napovedi Radia Ognjišče o prekinitvi oddajanja na območju Bohinja pojasnjuje, da Radio Ognjišče ne spoštuje odločbe o dodelitvi radijske frekvence in oddaja z lokacije brez dovoljenja agencije. Zoper radijsko postajo agencija vodi inšpekcijski postopek, so sporočili z agencije.