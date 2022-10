Podjetju Lafarge 778 milijonov dolarjev kazni zaradi podpiranja terorističnih skupin v Siriji

New York, 18. oktobra - Francoski proizvajalec cementa Lafarge SA bo moral pravosodnemu ministrstvu ZDA plačati okoli 778 milijonov dolarjev kazni zaradi podpiranja terorističnih skupin v Siriji, so danes sporočili iz ministrstva. Lafarge je pred tem priznal, da je skupinam plačal skoraj 13 milijonov dolarjev, da je njegova sirska tovarna v letih 2013 in 2014 obratovala.