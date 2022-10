Vladna stran in sindikat Fides bosta podpisala sporazum o prekinitvi stavke

Ljubljana, 19. oktobra - Vladna stran in Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides bosta popoldne podpisala sporazum o prekinitvi za danes napovedane zdravniške stavke. Sporazum je v torek namreč potrdil stavkovni odbor Fidesa, s tem pa napovedano stavko zamrznil. Popoldne se bodo nadaljevala tudi pogajanja s sindikati zdravstva in socialnega varstva.