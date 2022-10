Kandidatka za županjo Ljubljane Mojca Sojar za bolj zdravo Ljubljano

Ljubljana, 18. oktobra - Kandidatka NSi za županjo Ljubljane Mojca Sojar si želi, da bi bila Ljubljana bolj zdrava. Zavzemala se bo za to, da bodo imeli Ljubljančani in Ljubljančanke osebne zdravnike, pediatre, ginekologe in zobozdravnike. Želi tudi, da bi v Ljubljani pili čisto vodo in jedli zdravo hrano, je povedala v današnji izjavi za medije.