Državni sekretar Štucin v Luksemburgu za odločne ukrepe EU glede cen energije

Luxembourg, 18. oktobra - Državni sekretar na zunanjem ministrstvu Marko Štucin je danes na zasedanju Sveta EU za splošne zadeve v Luksemburgu pozval k sprejetju odločnih in konkretnih ukrepov na ravni EU glede cen energije in njihovega vpliva na državljane in podjetja. Pozval je tudi k razpravi o BiH na vrhu EU, so sporočili z ministrstva za zunanje zadeve.