Krški svetniki med drugim o upravljanju arheološko-naravoslovnega parka Ajdovska jama

Krško, 18. oktobra - Krški svetniki so na ponedeljkovi seji med drugim potrdili načrt upravljanja arheološko-naravoslovnega parka Ajdovska jama in program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Potrdili so še dokumentacijo za gradnjo kanalizacije in rastlinske čistilne naprave Raka in osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda za mladino in šport.