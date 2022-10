Na konferenci o prenovi modela plač za elektroindustrijo

Ljubljana, 18. oktobra - Zbornica elektronske in elektroindustrije pri GZS ter Sindikat kovinske in elektroindustrije ocenjujeta, da je družbeno gospodarski trenutek pravi, da se odločneje pristopi k rešitvam plačnega modela, ki bo odpravil anomalije, ki so se v elektroindustriji nakopičile v zadnjih tridesetih letih. Prenova modela plač je bila tema današnje konference.