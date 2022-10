Newyorške borze ob začetku sezone objav poslovnih rezultatov v zelenem

New York, 18. oktobra - Newyorške borze so današnji trgovalni dan drugi dan zapored začele v plusu. Na vlagatelje ugodno vplivajo predvsem objave četrtletnih poslovnih rezultatov velikih borznih družb. Danes sta za dobro voljo poskrbela Goldman Sachs in Johnson & Johnson, ki sta v minulem trimesečju poslovala nad pričakovanji.