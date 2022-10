Evropski parlament Frontexu zavrnil potrditev zaključnega računa za leto 2020

Strasbourg, 18. oktobra - Evropski poslanci so danes v Strasbourgu agenciji za mejno in obalno stražo Frontex že drugič zavrnili potrditev razrešnice oziroma zaključnega računa za proračun za leto 2020. Obenem so bili kritični zaradi hudih kršitev Frontexa v času, ko ga je vodil nekdanji direktor Fabrice Leggeri.