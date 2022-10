Ljubljana, 18. oktobra - Zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve kolesarske steze bo prihodnja dva konca tedna zaprt del ceste Cerknica-Bloška Polica, in sicer med naseljema Grahovo in Bločice. Obvoz za osebna in tovorna vozila bo urejen po državnih in lokalnih cestah, so sporočili iz direkcije za infrastrukturo. Dela bodo predvidoma končana konec februarja.