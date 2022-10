V Somaliji zaradi hude podhranjenosti na zdravljenje vsako minuto sprejet en otrok

Ženeva, 18. oktobra - V Somaliji je zaradi hude podhranjenosti na zdravljenje vsako minuto sprejet en otrok, so danes sporočili iz agencije ZN za otroke (Unicef). Medtem so iz urada ZN za usklajevanja humanitarnih zadev (OCHA) sporočili, da so se ocene potreb za boj proti lakoti v tej državi od začetka leta z 1,46 povzpele na 2,26 milijarde ameriških dolarjev.