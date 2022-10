V Muzeju Beyeler ob 25-letnici velika razstava del iz lastne zbirke

Basel, 24. oktobra - Fundacija in muzej Beyeler je v letošnjem jubilejnem letu 25-letnico delovanja že obeležila z razstavama Georgie O'Keeffe in Pieta Mondriana, ki jima bo 30. oktobra v muzeju v Riehnu pri Baslu sledila še velika razstava del iz lastne zbirke. Združila bo približno sto del, tako moderne umetnosti kot impresionizma in del sodobne umetnosti.