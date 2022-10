Celjan zaradi več tatvin v sodnem pridržanju

Celje, 18. oktobra - Celjski policisti so ugotovili, da je več tatvin v trgovinah, trafikah in bencinskih servisih, ki so se zgodile konec septembra in v začetku tega meseca, osumljen 43-letni Celjan. Zaradi suma storitve 11 tatvin in dveh velikih tatvin so ga privedli k preiskovalni sodnici, ki mu je odredila sodno pridržanje. Opravili so tudi hišno preiskavo.