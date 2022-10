V balonarski nesreči v Turčiji umrla dva Španca

Kayseri, 18. oktobra - Dva španska turista sta umrla, še trije pa so bili poškodovani, ko je danes v Kapadokiji v Turčiji zaradi nenadnega močnega vetra strmoglavil balon, so sporočile lokalne oblasti. V balonu, ki je vzletel iz samostana v bližini mesta Avanos, je bilo 28 turistov in dva člana posadke.