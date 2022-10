Ministrstvo: Vsebine prve pomoči so v programe osnovnih šol že vključene skozi različne aktivnosti in predmete

Ljubljana, 18. oktobra - Ministrstvo za izobraževanje je glede pobude nevladnih organizacij za uvedbo predmeta Prva pomoč in zdravje v šolski program pojasnilo, da ovir za izvajanje teh vsebin ni, tudi če temu ni namenjen poseben predmet. Takšne vsebine so sicer v programe osnovnih šol že vključene skozi različne aktivnosti in predmete, so za STA sporočili z ministrstva.