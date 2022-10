Negativni scenarij na Otoku: Izklopi elektrike ob januarskih in februarskih večerih

London, 18. oktobra - Prvi mož britanskega upravitelja omrežja električne energije in plina National GridJohn Pettigrew je gospodinjstva v Veliki Britaniji pozval k pripravi na sicer malo verjetne izklope elektrike. Do teh bi lahko v primeru zmanjšanega uvoza plina in zares mrzlih dni prišlo med tednom med 16. in 19. uro v januarju in februarju, je pojasnil.