Veleposlanik Mencin: V luči nedavnih ruskih napadov v Kijevu prebivalci zgroženi in zaskrbljeni

Kijev, 18. oktobra - Stanje v Kijevu se spreminja že od samega začetka ruske invazije, v luči nedavnih raketnih in letalskih napadov pa so prebivalci zgroženi in zaskrbljeni, je danes za STA povedal slovenski veleposlanik v Kijevu Tomaž Mencin. Poudaril je, da veleposlaništvo kljub vsemu deluje ves čas in zatrdil, da za zdaj ne načrtujejo nikakršnega umika.