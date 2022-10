V gorski nesreči umrl 59-letni slovenski državljan

Bohinj, 18. oktobra - V gorah se je smrtno ponesrečil 59-letni slovenski državljan. Že v soboto zjutraj je sam odšel na planine na območje Uskovnice in se do ponedeljka ni vrnil domov, zato je stekla iskalna akcija. Pogrešanega so našli mrtvega v strmi grapi. Po prvih ugotovitvah naj bi zdrsnil s poti po pobočju, so sporočili s Policijske uprave Kranj.