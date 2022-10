Na Hrvaškem načrtujejo hitri vlak od središča prestolnice do letališča

Zagreb, 18. oktobra - Hrvaška vlada in mesto Zagreb razmišljata o uvedbi hitrega vlaka od mednarodnega letališča v Veliki Gorici do prestolnice, sta po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina razkrila minister za pomorstvo, promet in infrastrukturo Oleg Butković in zagrebški župan Tomislav Tomašević. Dokumentacijo bodo pripravili predvidoma v naslednjih dveh letih.