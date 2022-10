Evropski parlament pozval k odločitvi o vstopu Romunije in Bolgarije v schengen

Strasbourg, 18. oktobra - Evropski parlament je danes pozval Svet EU oziroma države članice, naj do konca leta sprejmejo odločitev o vstopu Romunije in Bolgarije v schengensko območje. To bi omogočilo vstop obeh držav v schengen v začetku prihodnjega leta, so poudarili evropski poslanci v resoluciji, ki so jo sprejeli na zasedanju v Strasbourgu.