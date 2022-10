Turistične kmetije v covidnem obdobju pravo odkritje

Ljutomer, 18. oktobra - Slovenske turistične kmetije so v času covida-19 poslanstvo dobro opravile, bile so pravo odkritje, saj so jih spoznali gostje, ki prej nanje sploh niso pomislili, ocenjuje podpredsednica Združenja turističnih kmetij Slovenije Urška T. Planinšek. Veliko so k temu prispevali turistični boni, se pa gostje vračajo tudi sedaj, ko bonov ni več, pravi.