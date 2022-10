Stavkovni odbor Fidesa odloča o možnosti prekinitve napovedane zdravniške stavke

Ljubljana, 18. oktobra - Stavkovni odbor Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides od 10. ure zaseda in obravnava v ponedeljek parafiran dogovor med vladno stranjo in predstavniki sindikata. Če bo odbor potrdil dogovor, bi to pomenilo prekinitev za sredo napovedane zdravniške stavke. V tem primeru bi strani po napovedih sporazum podpisali v sredo.