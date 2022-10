V Ankaranu so uredili Center dnevnih aktivnosti za starejše

Ankaran, 19. oktobra - V Ankaranu bodo danes odprli Center dnevnih aktivnosti za starejše. Deloval bo v okviru Medgeneracijskega središča Ankaran, v stavbi nekdanje restavracije, ki jo je občina kupila in preuredila. Nove prostore, ki jih bodo lahko uporabljala različna društva in drugi organizatorji aktivnosti, so sicer predstavili v torek.