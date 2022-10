V Prilesju pri Plavah nova komunalna infrastruktura

Kanal, 18. oktobra - V naselju Prilesje pri Plavah so v teh dneh dobili novo komunalno infrastrukturo. Ta med drugim vključuje novo čistilno napravo, fekalno in meteorno kanalizacijo, prenovo celotnega vodovodnega omrežja in kanalizacijo optičnega omrežja. Projekt je bil vreden skoraj 580.000 evrov brez DDV, so sporočili z občine Kanal ob Soči.