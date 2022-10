Sodniki in tožilci z vlado o odpravi plačnih nesorazmerij

Ljubljana, 18. oktobra - Pogajalski skupini vlade ter predstavnikov sodstva in državnega tožilstva bosta na današnjem sestanku začeli pogovore o odpravi plačnih nesorazmerij. Sodniki in tožilci pričakujejo, da jim bo vladna stran predstavila načrt in časovnico sprejemanja ukrepov za izboljšanje njihovega materialnega položaja.