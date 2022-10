Odstopil generalni direktor Teša Vodušek

Šoštanj, 18. oktobra - Generalni direktor Termoelektrarne Šoštanj (Teš) Matjaž Vodušek je v ponedeljek popoldne odstopil, sta poročala spletna portala Maribor24.si in Necenzurirano.si, informacijo pa so potrdili tudi v Tešu. Teš je od minulega petka izklopljen iz omrežja, potem ko je v Premogovniku Velenje prišlo do težav pri odkopu premoga.