Ukrajinca prevažala tri Iračane, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo

Črni Kal, 18. oktobra - Policisti so v ponedeljek prejeli obvestilo, da je mimo Podgorja z veliko hitrostjo peljal osebni avtomobil slovaških registrskih številk. Ustavili so ga pri Socerbu in ugotovili, da sta 34-letni voznik in 33-letni sopotnik, ki sta državljana Ukrajine, prevažala tri državljane Iraka, ki so v Slovenijo vstopili nezakonito, so sporočili s policije.