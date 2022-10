V EU lani na delovnem mestu občutek diskriminacije pri 8,8 milijona ljudi

Luxembourg, 23. oktobra - V EU se je lani na delovnem mestu počutilo diskriminiranih 5,2 milijona žensk in 3,6 milijona moških, starih od 15 do 74 let, je danes objavil evropski statistični urad Eurostat. Razliko med številkama so pripisali predvsem poročanju o diskriminaciji na podlagi spola. O tej je namreč spregovorilo 1,6 milijona žensk in le 200.000 moških.