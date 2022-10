Odprto pismo: Slovenija naj EU in Nato pozove k napotitvi pogajalske delegacije v Moskvo

Ljubljana, 18. oktobra - Slovenska vlada naj EU in zvezo Nato pozove k odločni diplomatsko-politični mirovni pobudi in napotitvi delegacije v Moskvo, ki naj preveri pripravljenost Rusije na pogajanja, je v odprtem pismu, ki ga je naslovila na predsednika vlade Roberta Goloba in ministre, pozvala skupina državljanov s prvopodpisanima Spomenko Hribar in Aureliem Jurijem.