V Zboru za republiko za zamenjavo županske ekipe v Ljubljani

Ljubljana, 18. oktobra - Po mnenju Zbora za republiko je čas, da v Ljubljani pride do menjave županske ekipe. Priznavajo, da je bilo pod vodstvom Zorana Jankovića storjenega veliko, a opozarjajo, da se ni do konca rešilo nobenega večjega problema, denimo da ni prišlo do bistvenega izboljšanja prometne ureditve. Kritični so tudi do urejanja vodnih zajetij in kanalizacije.