V muzeju Whitney New York skozi oči Edwarda Hopperja

New York, 19. oktobra - V muzeju Whitney v New Yorku bo od danes na ogled pogled na mesto skozi oči Edwarda Hopperja. Slikar in ilustrator je v New Yorku živel skoraj šest desetletij, metropola pa zanj ni pomenila le kraja, ampak tudi občutek. Razstava v okrožju Meatpacking na Manhattnu bo odprta do 5. marca prihodnje leto.