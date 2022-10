V središču Ljubljane neznanci moškemu pobrali vrednejša oblačila

Ljubljana, 18. oktobra - V središču Ljubljane so v ponedeljek okoli 20. ure trije neznanci pristopili do moškega in ga z grožnjo prisilili, da jim je izročil vrednejše kose oblačil, ki jih je imel na sebi. S tem so mu povzročili za okoli 2700 evrov škode, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.