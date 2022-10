V Drama Kavarni sklepna prireditev šestega natečaja Najst

Ljubljana, 18. oktobra - V Drama Kavarni bo zvečer prireditev ob zaključku 6. natečaja Najst, ki ga ljubljanska Drama razpisuje za mlade ljubitelje gledališča. Projekt bodo zaokrožili z bralno uprizoritvijo V svetu blišča in bede. Igralke in igralci ansambla bodo brali na natečaju izbrana dramska besedila, ki so jih napisali mladi avtorji, so sporočili iz gledališča.