V ponedeljek začetek trimesečne zapore ceste v kobariškem klancu

Kobarid/Bovec, 22. oktobra - Na posoški regionalki bo zaradi temeljite prenove z gradnjo novega viadukta v kobariškem klancu na odseku med Kobaridom in Žago od ponedeljka v veljavi predvidoma trimesečna popolna zapora prometa z nekaj vmesnimi sprostitvami pod polovično zaporo. Obvoz bo med drugim po lokalni cesti med industrijsko cono Kobarid in Trnovim ob Soči.

Omenjeni odsek velja za najbolj problematičnega na državni cesti med Solkanom in Bovcem. Ker je vozišče zaradi reliefnih danosti zelo ozko, je na njem srečevanje vozil, še posebej tovornih, zelo oteženo in nevarno. Ob močnem deževju prihaja tudi do zemeljskih plazov in podorov.

Dokončna prenova tega dela ceste je bila tako težko pričakovana. Prva etapa rekonstrukcije je bila izpeljana pred leti, zdaj se torej začenja druga v dolžini 620 metrov, ki podobno kot prva predvideva tudi gradnjo viadukta.

Ta bo predvidoma dolg 80 metrov in se bo raztezal 25 metrov nad sosesko. Projekt predvideva še gradnjo podpornih zidov v višini od 3 do 14 metrov in zaščito brežin pred padajočim kamenjem, so v sporočilu za javnost pojasnili na Direkciji RS za infrastrukturo. Vožnja za vse uporabnike bo tako varnejša in udobnejša, so prepričani.

Ker bo gradbeni poseg zahteven, je predvidena trimesečna popolna zapora odseka, ki bo trajala od ponedeljka do predvidoma 23. januarja, z nekaj vmesnimi sprostitvami prometa pod polovičnim zaporami.

Obvoz za vsa vozila bo v času popolne zapore urejen prek Italije in mejnih prehodov Predel, Učja ter Robič, na zahtevo lokalnega prebivalstva pa je bila že pred časom urejena tudi obvozna povezava po sicer zelo ozki lokalni cesti od Industrijske cone Kobarid in Napoleonovega mostu mimo kampa Lazar do Trnovega ob Soči.

Ta obvoz bo veljal za osebna vozila, kombije, krajše avtobuse in krajša tovorna vozila (največ triosni kamioni), zagotovljen pa bo pod posebnim režimom, to je pod polovično zaporo s semaforjem.

Vmesne sprostitve prometa prek gradbišča na državni cesti bodo medtem pod polovično zaporo namenjene predvsem daljšim tovornim vozilom (tovornjakom s prikolico in vlačilcem. V trimesečnem obdobju je predvidena v petih terminih.