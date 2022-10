V Ukrajini novi ruski raketni napadi

Kijev, 18. oktobra - Ukrajinske oblasti so danes poročale o novih ruskih raketnih napadih v Kijevu ter regijah Harkov, Dnipropetrovsk in Mikolajiv, ki so bili večinoma usmerjeni v energetsko infrastrukturo. O žrtvah za zdaj poročajo le v Mikolajivu, kjer naj bi reševalci iz ruševin izvlekli truplo moškega, poroča nemška tiskovna agencija dpa.