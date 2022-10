Francija 1998: Zmagoslavje domače enajsterice

Ljubljana, 20. oktobra - Francozi so v domačem finalu leta 1998 nogometno javnost osupnili z odlično predstavo, njihovim tekmecem iz Brazilije pa ni preostalo drugega, kot da se zadovoljijo z drugim mestom. Črn pečat so na tem prvenstvu pustili nemški huligani, ki so grdo pretepli francoskega policista Daniela Nivela.