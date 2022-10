Španija 1982: Ljudstvo proti Nemčiji, krona Italiji

Ljubljana, 20. oktobra - Med številnimi favoriti leta 1982 so se na koncu veselili Italijani, ki so v finalu zanesljivo in glede na prejšnji potek tekmovanja tudi povsem zasluženo premagali Zahodno Nemčijo. Tej vsaj občinstvo ni privoščilo uspeha. Prvič je na turnirju sodelovalo 24 reprezentanc.