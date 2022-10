Mehika 1970: Pokal Julesa Rimeta za vedno brazilski

Ljubljana, 20. oktobra - Svetovno prvenstvo leta 1970 v Mehiki je bilo še pred začetkom predmet številnih kritik. Podobe na prvenstvu so bile primerljive s tistimi s tragičnih olimpijskih iger leta 1968. Nogometaši so morali v mehiških višavah uporabljati kisikove maske, za nameček pa je trebušna gripa vidno zdelala in oslabila številne igralce.