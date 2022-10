Močnejša eksplozija v ponedeljek zvečer poškodovala vrata in okna zasebne ordinacije v Škofijah

Škofije, 18. oktobra - Pri zdravstveni ordinaciji v Spodnjih Škofijah je v ponedeljek zvečer prišlo do močnejše eksplozije, ki je na ordinaciji poškodovala okna in vrata. Po prvih podatkih policije je bilo uporabljeno močnejše pirotehnično sredstvo, kdo in zakaj ga je odvrgel, še ni znano, so za STA povedali na Policijski upravi (PU) Koper. Preiskava še poteka.