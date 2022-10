Urugvaj 1930: Premiera s slabo evropsko udeležbo

Ljubljana, 20. oktobra - Anglija, zibelka nogometa, ter tudi večina drugih evropskih držav se niso udeležile prvega svetovnega prvenstva leta 1930 v Urugvaju. Izjema so bile reprezentance Kraljevine Jugoslavije, Romunije, Francije in Belgije, ki so se skupaj odpravile v Južno Ameriko z ladjo Conte Verde.