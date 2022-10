Azijske borze večinoma v zelenem

Tokio, 18. oktobra - Azijske borze so sledile razpoloženju vlagateljev z Wall Streeta in evropskih borz, ki ga je sprožila ponedeljkova napoved novega britanskega finančnega ministra Jeremyja Hunta o odpravi znižanja davkov. Ob tem pa analitiki opozarjajo, da rast na trgih zaradi širših skrbi glede inflacije in naraščajočih obrestnih mer ne bo trajala dolgo.