Kralji z razpoloženim Kopitarjem do zmage v Detroitu

Detroit, 18. oktobra - Hokejisti Los Angeles Kings so na četrti tekmi nove sezone severnoameriške lige NHL na gostovanju pri Detroit Red Wings po podaljšku zmagali s 5:4 in dosegli drugo zmago v sezoni. Kapetan kraljev Anže Kopitar je odigral 18:51 minute tekme in v tem času k zmagi prispeval gol za prednost s 4:3, bil pa je tudi podajalec pri zadetku Adriana Kempeja.