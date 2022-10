Predsedniški kandidati v soočenju na POP TV tudi o dolgotrajni oskrbi in prihodnosti mladih

Ljubljana, 17. oktobra - Predsedniški kandidati so prvi dan zadnjega tedna volilne kampanje sklenili s televizijskim soočenjem na POP TV. Dotaknili so se široke palete tem, med drugim so soočili mnenja o zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki bo predmet referendumskega odločanja, pa tudi o tem, kakšno prihodnost država ustvarja za mlade in njihov razvoj.