Newyorške borze končale v zelenem

New York, 17. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem, saj so jih spodbudili boljši rezultati bank od pričakovanih. Analitiki so upali, da bi lahko uspešno tretje četrtletje stabiliziralo trg, ki je v letu 2022 padel zaradi strahu pred inflacijo in višanjem obrestnih mer, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.