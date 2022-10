Predsedniški kandidati za učinkovit javni potniški promet

Ljubljana, 17. oktobra - Kandidati za predsednika republike so danes v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem spregovorili o trajnostni mobilnosti. Kandidati Milan Brglez, Anže Logar, Janez Cigler Kralj, Nataša Pirc Musar in Vladimir Prebilič, ki so se srečanja udeležili, so se strinjali, da je treba vzpostaviti učinkovit javni potniški promet.